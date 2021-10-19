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На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка

19.10.2021 08:00
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На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка

Суд в Луганской области арестовал "офицера СЦКК ЛНР" Андрея Косяка, которого задержали возле линии разграничения в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Боевику вручили подозрение по ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований).
По данным следствия, Косяк жил в Алчевске и в 2017 году вступил в НВФ "6-й отдельный мотострелковый казачий полк им. М. Платова" так называемой народной милиции ЛНР. Он был "оператором отделения противотанковой управляемой ракеты", а его подразделение уничтожало подразделения и технику ВСУ. Боевик следил за передвижениями украинских подразделений, передавав информацию для координации и боев.
С июля 2021 года подозреваемый стал "офицером-надзирателем Представительства СЦКК" в составе "народной милиции" так называемой ЛНР.
Андрей Косяк был задержан 13 октября возле Золотого. В украинской делегации в ТКГ заявили, что он был вооружен и проводил разведку под предлогом разминирования территории.



Теги: Донбасс, суд, арест, боевик, ЛНР, СЦКК
 
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