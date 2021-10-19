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Архив - Луганская область

Названа сумма компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине

19.10.2021 14:00
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Названа сумма компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине

Более 11 млн грн будет выделено из госбюджета погорельцам Луганщины. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
Погорельцы, которые вовремя не успели оформить документы на собственность - таки получат компенсации за разрушенное жилье вследствие пожаров 2020 года.
"Сумма чуть больше 11 млн грн на 100% покроет список тех, кто остался за бортом из-за нехватки документов", — отметил Гайдай.



Теги: Донбасс, пожар, компенсация, пострадавшие
 
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