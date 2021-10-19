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Названа сумма компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине
19.10.2021 14:00
Более 11 млн грн будет выделено из госбюджета погорельцам Луганщины. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
Погорельцы, которые вовремя не успели оформить документы на собственность - таки получат компенсации за разрушенное жилье вследствие пожаров 2020 года.
"Сумма чуть больше 11 млн грн на 100% покроет список тех, кто остался за бортом из-за нехватки документов", — отметил Гайдай.
Теги: Донбасс, пожар, компенсация, пострадавшие
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