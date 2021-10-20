Малообеспеченным жителям Лисичанска выдадут компенсацию на установку автономного отопления

20.10.2021 12:00

Жителям Лисичанска будут выдавать по 27 тысяч гривен на установку систем индивидуального отопления. Такое решение приняли местные власти, из-за отключения 28 домов от централизованного теплоснабжения. Об этом сообщает Суспільне.

Деньги людям перечислят на карточки. Вопрос же по установке тепловых котлов в квартирах жильцы должны решать сами.

По 27 тысяч гривен из местного бюджета на установку индивидуального отопления смогут получить:

Лица, достигшие 80-летнего возраста.

Одинокие лица пожилого возраста и лица с инвалидностью, которые получают услуги в центре социальных услуг.

Одинокие неработающие пенсионеры, которые получают пенсию не более 1,5 размера прожиточного минимума.

Семьи, в которых есть лица с инвалидностью 1 группы, или в которых есть два и более человек с инвалидностью.

Малообеспеченные и многодетные семьи.

Семьи погибших участников АТО/ООС, или участники АТО/ООС, которые являются лицами с инвалидностью.

По словам руководителя Лисичанского управления жилищно-коммунального хозяйства Виталия Саханя, заявления с полным пакетом документов уже подали более 15 владельцев квартир. Общее количество - более 50.

"Выделяться деньги будут непосредственно людям, а люди уже будут заключать договора. Деньги есть, сейчас просто отрабатываем перечень документов, чтобы полный пакет документов был от каждого ", - говорит Виталий Сахань.

Людям, которые не подпадают под перечень на получение денег от местных властей, а их около 150 собственников квартир, предлагают программу кредитования Ощадный дом.