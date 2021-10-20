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Архив - Луганская область

Малообеспеченным жителям Лисичанска выдадут компенсацию на установку автономного отопления

20.10.2021 12:00
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Малообеспеченным жителям Лисичанска выдадут компенсацию на установку автономного отопления

Жителям Лисичанска будут выдавать по 27 тысяч гривен на установку систем индивидуального отопления. Такое решение приняли местные власти, из-за отключения 28 домов от централизованного теплоснабжения. Об этом сообщает Суспільне.
Деньги людям перечислят на карточки. Вопрос же по установке тепловых котлов в квартирах жильцы должны решать сами.
По 27 тысяч гривен из местного бюджета на установку индивидуального отопления смогут получить:

  • Лица, достигшие 80-летнего возраста.
  • Одинокие лица пожилого возраста и лица с инвалидностью, которые получают услуги в центре социальных услуг.
  • Одинокие неработающие пенсионеры, которые получают пенсию не более 1,5 размера прожиточного минимума.
  • Семьи, в которых есть лица с инвалидностью 1 группы, или в которых есть два и более человек с инвалидностью.
  • Малообеспеченные и многодетные семьи.
  • Семьи погибших участников АТО/ООС, или участники АТО/ООС, которые являются лицами с инвалидностью.

По словам руководителя Лисичанского управления жилищно-коммунального хозяйства Виталия Саханя, заявления с полным пакетом документов уже подали более 15 владельцев квартир. Общее количество - более 50.
"Выделяться деньги будут непосредственно людям, а люди уже будут заключать договора. Деньги есть, сейчас просто отрабатываем перечень документов, чтобы полный пакет документов был от каждого ", - говорит Виталий Сахань.
Людям, которые не подпадают под перечень на получение денег от местных властей, а их около 150 собственников квартир, предлагают программу кредитования Ощадный дом.



Теги: Донбасс, Лисичанск, отопление, компенсация
 
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