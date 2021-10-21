В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"

21.10.2021 11:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом поручил формированиям боевиков группировки "провести мероприятия по обязательному обучению военно-учетным специальностям" еще 300 жителей неподконтрольной Луганщины.

Обучение будет проходить для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающих в запасе, с 1 ноября по 30 апреля.