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Архив - Луганская область

Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации

22.10.2021 13:00
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Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации

Десятки жителей ОРЛО не могут выехать за пункт пропуска "Станица Луганская" для того, чтобы получить вторую дозу вакцины от коронавируса.
"Как известно, делать это желательно через определенный период времени, чтобы наиболее эффективно сформировался иммунитет. Но для чиновников МИД ЛНР, которые выполняют указ Пасечника от 09.10.2021 года, жизненно важная прививка от ковида не является достаточным основанием для того, чтобы выпустить человека", — сообщают в одном из местных пабликов.



Теги: Донбасс, вакцинация, Станица Луганская, КПВВ, ОРЛО
 
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