Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября

23.10.2021 15:00

В ОРЛО "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" продлила школьные каникулы до 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба "правительства" непризнанной республики.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и увеличением количества заболевших среди сотрудников и обучающихся, Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение продлить сроки осенних каникул в общеобразовательных организациях по 3 ноября 2021 года (включительно)", — говорится в сообщении.

Ранее "ЧСПК" объявила досрочные осенние каникулы в школах с 13 до 22 октября, а другие учреждения образования перевела на дистанционный режим работы.