На Центральном рынке оккупированного Луганска произошел пожар

25.10.2021 13:00

На Центральном рынке в Луганске произошел пожар, огнем повреждены два торговых модуля. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".

О загорании расположенного в переулке Гоголя торгового модуля с табачными изделиями 24 октября на линию 101 сообщили собственники торговой точки. К ликвидации пожара были привлечены сотрудники трех пожарных частей и центра управления в кризисных ситуациях "МЧС".

"По прибытию наблюдалось открытое горение одного модуля, существовала угроза перехода огня на соседние торговые площадки. Огнеборцы с помощью бензореза открыли рядом стоящие модули, вследствие чего выяснилось, что огонь по крыше перешел в соседний киоск. Пожарные стволы были поданы на защиту примыкающих торговых точек. Параллельно происходил разбор конструкций двух пострадавших модулей", – проинформировали в "ведомстве".