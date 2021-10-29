На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации

29.10.2021 11:00

В Луганской области открыты еще четыре новых центра массовой вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Новые центры, расположенные в Северодонецке, Лисичанске, Новопскове и Счастье, начали работу вчера, 28 октября.

Таким образом, в области работают всего 11 центров массовой вакцинации. График работы: ежедневно до 18:00.

Адреса расположения центров массовой вакцинации:

Северодонецк - Городской дворец культуры, пр. Химиков 28, тел. 0955875168; Ледовый дворец спорта, ул. Маяковского, 28, тел. 0955875168;

Лисичанск – Дворец культуры им. В.М. Сосюры, ул. Героев Сталинграда 1, тел. 0951658704;

Рубежное – пл. Владимирская 2, тел. 0502236763, 0990245464;

Новоайдар – ул. Независимости 20з, тел. 0506208534;

Новопсков – ул. Слобожанская 34б, тел. 0959189250;

Сватово – пер. Базарный 1а, тел. 0997661030, 0997427911;

Станица Луганская – 2-я линия 11, тел. 0647221292;

Старобельск – пл. Базарная, 1, тел. 0508559253;

Троицкое – пл. Победы, 10, тел. 0507516527;

Счастье – КПВВ, перекресток ул. Республиканская и ул. Гагарина, тел. 0642960646.