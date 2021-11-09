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Архив - Луганская область

Два человека погибли в ДТП у блокпоста НВФ ОРЛО

09.11.2021 08:00
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Два человека погибли в ДТП у блокпоста НВФ ОРЛО

Легковой автомобиль врезался в бетонные блоки в районе села Роскошное Лутугинского района, в результате происшествия водитель и пассажир погибли. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".
Машина марки Lada Priora двигалась на большой скорости по трассе Лутугино – Луганск. Водитель не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. Ударом машину отбросило в автомобиль ВАЗ-2109. Водитель и пассажир совершившего ДТП автомобиля оказались заблокированными в салоне.
"Сотрудники МЧС оперативно развернули силы и средства для обеспечения противопожарной защиты. Также при помощи шанцевого инструмента пострадавшие были деблокированы из машины. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи констатировали смерть водителя и пассажира. Погибшими оказались 62-летний мужчина и его 63-летняя супруга", - говорится в сообщении.
Водитель и пассажиры ВАЗ-2109 не пострадали.



Теги: Донбасс, погибший, ДТП, блокпост, ОРЛО
 
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