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Архив - Луганская область

Глава Минобороны и главком ВСУ побывали в военных подразделениях на Луганщине

13.11.2021 17:00
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Глава Минобороны и главком ВСУ побывали в военных подразделениях на Луганщине

Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в мероприятиях в рамках рабочего визита в район проведения операции Объединенных сил встретился с Министра обороны Украины Алексея Резникова и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного. Об этом сообщает пресс-центр ЛугОГА.
В ходе визита Алексей Резников и Валерий Залужный посетили военные подразделения, привлеченные к мероприятиям по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской и Донецкой областях.
Также глава оборонного ведомства поблагодарил украинских воинов за службу и вручил лучшим личное оружие.



Теги: Донбасс, визит, министр обороны, передовая
 
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