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Архив - Луганская область

В Меловом задержали продавца фальшивых COVID-тестов

14.11.2021 11:00
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В Меловом задержали продавца фальшивых COVID-тестов

Жителю поселка Меловое на Луганщине сообщили о подозрении по факту распространения поддельных справок о результатах тестов на COVID-19. Об этом сообщает Луганская областная прокуратура.
По данным следствия, продажу поддельных справок о негативном результате теста на коронавирус организовал владелец местной аптеки.
"Распространял их среди граждан, пересекавших государственную границу на пункте пропуска "Меловое". Стоимость справки составляла 600 гривен. Фальшивые копии бланков сети медицинской лаборатории из списка министерства здравоохранения содержали QR-код и были изготовлены на двух языках — украинском и английском", — рассказали в прокуратуре.
Правоохранители задокументировали факт продажи пяти таких справок на сумму 3000 гривен.
В ходе обысков у мужчины изъяли поддельные справки с результатами исследований, блокноты с черновыми записями, флэш-носители, компьютерную технику.
За совершенные действия подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.



Теги: тест, продавец, задержание, COVID-19
 
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