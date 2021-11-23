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Архив - Луганская область

В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку

23.11.2021 16:00
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В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку

В оккупированном Луганске специалисты городского коммунального предприятия "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" (КЗХиБ) приступили к монтажу новогодней елки на Театральной площади. Об этом заявила заместитель директора КЗХиБ Нигина Соловьева.
"С сегодняшнего дня мы занялись установкой новогодней елки на Театральной площади Луганска. Начали с перекрытия дорожного движения и установки центрального остова елки. У нас будет живая наборная елка, ее остов уже установлен, готовимся к завтрашней установке первого основного яруса. Планируем до 20 декабря установить елку и завершить все предновогодние приготовления", — рассказала она.
Соловьева добавила, что одновременно начался монтаж новогодней елки в луганском парке имени Максима Горького.



Теги: Донбасс, Луганск, елка, ОРЛО
 
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