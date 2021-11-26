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Архив - Луганская область

Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом

26.11.2021 15:00
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Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом

На Луганщину с рабочим визитом прибыли Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
В ходе рабочей поездки премьер-министр ознакомится с работой КПВВ "Станица Луганская", осмотрит объекты реализации проекта "Большое строительство".
Также глава правительства ознакомится с работой Центра массовой вакцинации в Северодонецке.



Теги: Донбасс, визит, Северодонецк, Шмыгаль, Верещук
 
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