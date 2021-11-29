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Архив - Луганская область

"Укрзализныця" запускает новый поезд на Луганщину

29.11.2021 17:00
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"Укрзализныця" запускает новый поезд на Луганщину

"Укрзализныця" запускает еще один поезд на Луганщину. Новый поезд № 131/132 будет курсировать по маршруту "Лисичанск - Жмеринка". Об этом Восточный Вариант сообщает со ссылкой на сюжет ТРК "Донбасс Онлайн".
Маршрут пройдет через Харьков, Полтаву, Киев и Винницу. Поезд будет отправляться по четным числам из Жмеринки, по нечетным - из Лисичанска. Он будет проходить в общей сложности 26 остановок.
Направление откроют с 12 декабря 2021 года. Поезд состоит из 16 вагонов - 8 купе, 1 СВ и 7 плацкартных. Стоимость билета - от 330 грн до 1400 грн.



Теги: Жмеринка, Лисичанск, поезд, Укрзализниця
 
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