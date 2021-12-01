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В Северодонецке подорожает проезд в общественном транспорте
В Северодонецкой ВГА на публичном общественном обсуждении утвердили новые проекты повышения тарифов на перевозку пассажиров общественным транспортом. Об этом сообщает Суспільне.
По проектам цены должны увеличиться с четырех до шести гривен в троллейбусе и с пяти до восьми гривен в автобусе.
На общественных обсуждениях присутствовали представители власти, перевозчики и общественные активисты.
"Тариф установили в 2018 году, просматривали в 2019 в июне. С того времени прошло 2 года, в течение которых произошли существенные изменения в повышении цен на энергоносители. Электрическая энергия является второй статьей расходов в структуре тарифа", — пояснил заместитель директора КП "Северодонецкое троллейбусное управление" Виталий Хандий.
По информации исполняющего обязанности начальника управления транспорта Андрея Ширшикова, город обеспечивает на 100% перевозку льготников, только треть пассажиров, пользующихся городским транспортом, платят за проезд.
По словам Ширшикова, новые тарифы на проезд окончательно будут приняты уже к концу этой недели.
Теги: Донбасс, Северодонецк, тариф, транспорт, проезд
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