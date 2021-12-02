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Архив - Луганская область

На Луганщине завершен ремонт трассы к КПП Меловое

02.12.2021 09:00
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На Луганщине завершен ремонт трассы к КПП Меловое

В Луганской области завершили ремонт двух больших участков трассы Н-26 Чугуев – Меловое общей протяженностью 70 км. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.
"В Луганской области на дороге Н-26 Чугуев – Меловое завершены масштабные работы по маршруту "Евсуг – Меловое", общая протяженность 70 километров. Работы проводились на двух участках: от Евсуга до Беловодска, от Беловодска до Мелового", - говорится в сообщении.
Качество работ, выполняемых по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", контролировали независимые эксперты из ООО "Эжис Украина" (Франция).
В ходе ремонта полностью заменили дорожную одежду, расчистили обочину, поставили новые барьеры и автобусные остановки.
Национальная трасса Н-26 имеет большое значение для транспортного сообщения области, поэтому ее ремонт – в приоритете. Ранее были отремонтированы 35 км от Старобельска до Евсуга и другие участки.



Теги: Донбасс, Чугуев, ремонт, трасса, Меловое
 
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