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Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины

03.12.2021 16:00
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Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины

Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай, передает Восточный Вариант.
"Мы это сделали! Спасибо Денис Шмыгаль Ирина Верещук Президенту Украины за понимание, и помощь в решении важнейшего вопроса - выделение денег для полной компенсации людям которые пострадали в пожарах!!", — сообщил Сергей Гайдай.
Всего Луганщине выделили 10370 тыс. грн
Семьям, дома которых пострадали - 20 тыс. грн на семью.
Семьям, которые были отселены из жилых домов, требующих капитального ремонта - по 50 тыс. грн на семью.
За полностью уничтоженный дом - 300 тыс. грн.



Теги: Донбасс, пожар, компенсация, Кабмин, пострадавшие
 
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