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Архив - Луганская область

В ОРЛО ввели обязательную COVID-вакцинацию некоторых групп населения

03.12.2021 11:00
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В ОРЛО ввели обязательную COVID-вакцинацию некоторых групп населения

"Власти" ОРЛО ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий населения в отдельных районах Луганской области, сообщают местные СМИ.
Так называемая чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия постановила 2 декабря, что в первую очередь вакцинироваться должны:

  • работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и многофункциональных центров;
  • лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания;
  • лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

К приоритету второго уровня иммунизации отнесены:

  • работающие по отдельным профессиям и должностям: работники учреждений транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Луганской Народной Республики;
  • лица, работающие вахтовым методом;
  • волонтеры;
  • работники организаций сферы предоставления услуг.

Иммунизация против коронавирусной инфекции будет проводиться до 25 января 2022 года.



Теги: Донбасс, вакцинация, ОРЛО, COVID-19
 
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