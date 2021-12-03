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В ОРЛО ввели обязательную COVID-вакцинацию некоторых групп населения
03.12.2021 11:00
"Власти" ОРЛО ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий населения в отдельных районах Луганской области, сообщают местные СМИ.
Так называемая чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия постановила 2 декабря, что в первую очередь вакцинироваться должны:
- работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и многофункциональных центров;
- лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.
К приоритету второго уровня иммунизации отнесены:
- работающие по отдельным профессиям и должностям: работники учреждений транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Луганской Народной Республики;
- лица, работающие вахтовым методом;
- волонтеры;
- работники организаций сферы предоставления услуг.
Иммунизация против коронавирусной инфекции будет проводиться до 25 января 2022 года.
Теги: Донбасс, вакцинация, ОРЛО, COVID-19
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