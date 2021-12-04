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На Луганщине запустили социальный автобус в прифронтовое Золотое-4
Гуманитарная миссия «Пролиска» при поддержке гуманитарного фонда ООН запустила социальный автобус из прифронтового Хутора Вольный (Золотое-4). Регулярного транспорта здесь не было много лет, и для запуска маршрута понадобились многочисленные переговоры. Об этом рассказал руководитель миссии Евгений Каплин в эфире «Громадського радіо».
По его словам, половина Хутора Вольный, где живет 20 мирных жителей, — на подконтрольной Украине территории, а еще две улицы — под контролем боевиков. Линия разграничения проходит внутри села — остановка социального транспорта находится в 100 метрах от позиций боевиков.
«Дорога — под полным огневым контролем, в том числе и противоположной стороны. Там идут активные боевые действия, нельзя сказать, что она разминирована. Под каждый заезд автобуса — мы запрашиваем гарантии прекращения огня, допуска и если ночью происходили инциденты с разрывом снарядов, то будем привлекать саперные группы для обследования территории за час до заезда автобуса», — говорит Каплин.
Он добавил, что на автобусе прикреплена табличка «Социальный транспорт». Фото автобуса, номерные знаки, ФИО водителя, периодичность маршрута и время работы — направляются как руководству операцией Объединенных сил, так и противоположной стороне.
Автобус будет курсировать во вторую и четвертую пятницу месяца. В 8-9 утра водитель будет забирать пассажиров из Хутора Вольный и отвозить их в центр громады и в те населенные пункты, где есть сервисы. Там он будет ожидать около четырех часов и около 12-13 часов дня будет забирать людей обратно. На весь год на эти даты запрашиваются гарантии прекращения огня на этой территории.
Теги: Донбасс, автобус, социальная программа, Золотое
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