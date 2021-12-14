Главная / Новости / Луганская область / На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом
Последние новости раздела
- На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом14:00
- Верещук на Луганщнине вручила ключи от квартир 11 семьям переселенцев11:00
- На Донбассе за сутки два вражеских обстрела10:00
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину15:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- За сутки в ООС три обстрела и один раненый09:00
- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год12:00
- Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, ВСУ без потерь11:00
- Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе10:00
- На Донбассе ранены двое военных09:00
На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом
14.12.2021 14:00
Один человек погиб, семеро пострадали в результате ДТП с маршруткой в Луганской области. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.
Авария произошла в 6:40 на трассе Чугуев-Меловое возле села Орехово в Старобельском районе. В результате один человек погиб, водитель и еще шестеро пассажиров травмированы. Двух пассажиров госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.
Предварительно установлено, что водитель не учел дорожную обстановку, а именно гололедицу на трассе, и допустил выезд транспортного средства на обочину.
Теги: Донбасс, Старобельск, Чугуев, микроавтобус, ДТП, Меловое
Читайте также:
- «Кувыркнулся» автобус с горняками
- Мчавшийся к танку автомобиль сурово затормозил микроавтобус (ФОТО)
- Возле Мариупольского горсовета микроавтобус "обнял" столб (ФОТО)
- Ехали за покупками: в Мариуполе перевернулся автобус с жителями неподконтрольного Донбасса
- На Полтавщине произошло тройное ДТП с участием грузовика с военной техникой. ВИДЕО
- ДТП в Константиновке: микроавтобус столкнулся с военным грузовиком
- На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом14:00
- В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью12:00
- Верещук на Луганщнине вручила ключи от квартир 11 семьям переселенцев11:00
- На Донбассе за сутки два вражеских обстрела10:00
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину15:00
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине13:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок15:00
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа11:00
- На трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП с микроавтобусом14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 декабря13:00
- В ОРДО анонсировали брифинг о проблемах с мобильной связью12:00
- Верещук на Луганщнине вручила ключи от квартир 11 семьям переселенцев11:00
- На Донбассе за сутки два вражеских обстрела10:00
- Минздрав утвердил бустерную COVID-вакцинацию09:00
- Пожилые люди смогут потратить "вакцинальную тысячу" на лекарства08:00
- В России заявили о задержании 106 "украинских неонацистов"17:00
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину15:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине
- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"