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Архив - Луганская область

Из Харькова на Луганщину запустят "Слобожанский экспресс"

16.12.2021 16:00
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Из Харькова на Луганщину запустят "Слобожанский экспресс"

19 декабря по маршруту Харьков – Попасная – Харьков начнет курсировать "Слобожанский экспресс" № 887/888. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА.
Поезд будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33, Купянск (19:39-19:46), Сватово (20:41-21:00), Рубежное (21:50-21:51), Лисичанск (22:04-22:05), Попасная – 22:53.
Из Попасной — ежедневно, кроме четверга, в 3:48, Лисичанск (4:42-4:44), Рубежное (4:55-4:56), Сватово (5:40-5:50), Купянск ( 6:46-6:48), прибытие в Харьков в 8:47.
Региональный дизель-поезд изготовлен на Крюковском вагоностроительном заводе (Полтавщина). Поезд состоит из трех вагонов на 170 мест.



Теги: Харьков, Укрзализниця, экспресс, Попасная
 
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