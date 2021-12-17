В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области

17.12.2021 14:00

Праздничная новогодняя программа начинается на Луганщине уже завтра. Об этом рассказала начальник управления культуры, национальностей, религий и туризма Луганской облгосадминистрации Алина Адамчук во время пресбрифинга. Об этом сообщает ЛугОГА.

Она акцентировала, что во всех учреждениях культуры области разработаны праздничные программы с игровыми и развлекательным мероприятиями.

Так, жителей и гостей области ожидает концерт Академического симфонического оркестра под руководством приглашенного дирижера из Львова Любомира Лищука от Луганской областной филармонии, который состоится 18 декабря.

19, 21-23 и 28 декабря - новогодне-рождественская сказка «Подарок Святого Николая» от Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра.

В воскресенье, 19 декабря, запланировано открытие новогодних елок в населенных пунктах Луганской области. Так в Северодонецке торжественное мероприятие состоится в 15:00 на площади Мира.

20 декабря в помещении Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра глава Луганщины Сергей Гайдай поздравит детей погибших воинов АТО/ООС с Днем Святого Николая.

В течение декабря населенные пункты Луганской области посетит коллектив Национальной капеллы бандуристов Украины им. Г. Майбороды (г. Киев). В частности, 21 декабря соответствующая концертная программа состоится в Северодонецком профессиональном колледж культуры и искусств имени Сергея Прокофьева

Культурно-художественная акция «Сияние таланта» будет проходить 22 декабря под патронатом председателя облгосадминистрации и объединит на одной сцене юных музыкантов, преуспевших в областных конкурсах исполнительского мастерства.

На этот раз у юных победителей будет возможность выступить на одной сцене с артистами Академического симфонического оркестра Луганской областной филармонии.

Также готовятся вокально-хоровые мероприятия под названием "К Рождеству с колядкой", шоу-программа "Ты супер!", тематические книжные выставки, мастер-классы, выставка работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства "Рождественское чудо", онлайн-челлендж "Новогодний шумовой оркестр" с участием учеников художественное чудо".

Много мероприятий подготовлено в каждом населенном пункте Луганской области. Это праздничные фестивали, вертепы, массовое колядование и встреча Нового года.