В ОРЛО упавшее от ветра дерево убило женщину

20.12.2021 11:00

Упавшее из-за непогоды дерево смертельно травмировало жительницу Кировска. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР".

19 декабря местные жители сообщили на линию 101 о том, что из-за сильных порывов ветра на женщину, которая шла домой из магазина, упал клен. К месту происшествия, на улицу Партизанскую, был направлен дежурный караул государственной пожарно-спасательной части № 20.

"Прибывшим спасателям медики сообщили, что смерть 40-летней женщины была мгновенной. Пожарные с помощью бензопилы распилили дерево по частям и освободили тело погибшей", — рассказали в "министерстве".