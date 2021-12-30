В ОРЛО кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь

30.12.2021 18:00

На подконтрольной группировке "ЛНР" территории Луганской области на новогоднюю ночь приостановлен запрет на работу кафе и ресторанов. Соответствующий "указ" подписал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

В "документе" говорится, что "с целью обеспечения проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году", "приостановить действие запрета на работу кафе и ресторанов в период с 22:00 31 декабря 2021 года по 6:00 1 января 2022 года".

При этом уточняется, что приостановление запрета не касается городов Кировска, Первомайска и Славяносербского района.