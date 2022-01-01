Последние новости раздела
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте13:00
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин11:00
- На Донбассе за сутки три обстрела10:00
- В ОРЛО кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь18:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ10:00
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)08:00
- На Донбассе за сутки два обстрела11:00
- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных15:00
- ООН направила в ОРДЛО 28 тонн гумпомощи11:00
- За сутки на Донбассе 5 обстрелов, двое украинских воинов ранены11:00
В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте
01.01.2022 13:00
В ОРЛО стоимость проезда в общественном автомобильном транспорте с 10 января составит 20 рублей (порядка 7 гривен). Об этом сообщила председатель "Госкомцена ЛНР" Лариса Духина, передают местные СМИ.
Духина заверила, что при расчете тарифа в 20 рублей принимались во внимание "только обоснованные и подтвержденные первичной бухгалтерской документацией затраты перевозчиков".
Она добавила, что тарифы на проезд на пригородных, междугородних и внутрирайонных маршрутах "еще находятся в работе комитета и пока остаются неизменными".
Теги: Донбасс, подорожание, проезд, ОРЛО
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте13:00
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин11:00
- На Донбассе за сутки три обстрела10:00
- В ОРЛО кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь18:00
- На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет16:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен боец ВСУ10:00
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)08:00
- На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов17:00
- На Донбассе за сутки два обстрела11:00
- Сутки в зоне ООС: 10 обстрелов, двое раненных15:00
- В ОРЛО дорожает проезд в общественном автотранспорте13:00
- Сутки в ООС: 3 нарушения режима прекращения огня, погиб украинский воин11:00
- Определена дата телефонного разговора Байдена и Зеленского10:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Шахтерам перечислили еще 500 млн на погашение долгов по зарплатам16:00
- Уроженец Горловки бросил "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря12:00
- На Донбассе за сутки три обстрела10:00
- Президенты России и США провели переговоры об Украине08:00
- Зачем вкладываться в энергоэффективность?09:00
- Пять советов, как не испортить новогодние праздники18:00
- Рейтинг онлайн казино Украины: как найти лучшую площадку для игры 17:00
- Двухуровневая квартира: особенности, достоинства и недостатки17:15
- На Сході України запустили першу венчурну студію для стартапів17:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- На Донетчине задержали группу "черных" лесорубов
- Кабмин отменил установку приложения "Вдома" для пересечения КПВВ с ВОТ (ВИДЕО)
- Президенты России и США провели переговоры об Украине
- На Донетчине изъяли крупную партию контрафактных сигарет
- Во Львове открылась выставка "Евромайдан в Донецке"
- Зеленский ввел санкции против новых владельцев "телеканалов Медведчука"
- В ОРЛО кафе и ресторанам разрешили работать в новогоднюю ночь
- Уроженец Горловки бросил "коктейль Молотова" в российское консульство во Львове
- Путин запросил телефонный разговор с Байденом
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 декабря