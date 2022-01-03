Дети прифронтовой Попасной получили рождественские подарки из Нидерландов

03.01.2022 13:00

Посольство Украины в Нидерландах совместно с MINE MARK Foundation и Украинской школой "Радуга" прислали Рождественские подарки учащимся Попаснянской ООШ 21, которая находится у линии разграничения в Луганской области, говорится на сайте посольства.

Дети в Попасной получат праздничные открытки, созданные украинскими учениками в Нидерландах, а также сладости Синтеркласса и учебные наборы.

Посольство пожелало всем ученикам в Попасной счастливого Рождества и мирных праздников!