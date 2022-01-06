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Архив - Луганская область

Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской

06.01.2022 09:00
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Боррель побывал на линии разграничения в Станице Луганской

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе визита в Украину впервые побывал на линии разграничения в Донбассе, где заявил о поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности, сообщает DW.
"Наша главная цель - снижение напряженности. Это должно происходить во время переговоров и путем жестких заявлений о поддержке Украины", - указал Боррель в Станице Луганской на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. "Любая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и огромную цену", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
Боррель раскритиковал попытки Кремля снова поделить европейский континент на сферы влияния. "Мы сейчас не живем при Ялте. Определение сфер влияния между двумя большими силами в 2021-2022 годах невозможно", - заявил Боррель. Он еще раз особо выделил поддержку независимости и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.



Теги: Донбасс, Евросоюз, Станица Луганская
 
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