Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС

06.01.2022 15:00

Россия пропустила 60 вагонов с энергетическим углем для Луганской тепловой электростанции в городе Счастье. Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы, советница Офиса президента Виктория Страхова.

"Позитивные новости. Первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину. Теперь можно быть уверенной, что город Счастье и близлежащие населенные пункты будут счастливы хотя бы в плане тепла. И тепло будет в семьях, члены которых живут с обеих сторон контактной линии. И справедливо поблагодарить моего визави в ТКГ Сергея Назарова, который помог в этом вопросе", - написала Страхова в фейсбуке.

По ее словам, импортный уголь – это антрацит из Ростовской области России.

Луганская ТЭС – единственный производитель электроэнергии в области. Она входит в структуру энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Станция может получать уголь только с территории РФ, поскольку железнодорожных подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. На их строительство, по подсчетам "Укрзализныци", нужно 10 млрд. гривен.