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Архив - Луганская область

Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС

06.01.2022 15:00
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Россия разблокировала поставки угля для Луганской ТЭС

Россия пропустила 60 вагонов с энергетическим углем для Луганской тепловой электростанции в городе Счастье. Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы, советница Офиса президента Виктория Страхова.
"Позитивные новости. Первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину. Теперь можно быть уверенной, что город Счастье и близлежащие населенные пункты будут счастливы хотя бы в плане тепла. И тепло будет в семьях, члены которых живут с обеих сторон контактной линии. И справедливо поблагодарить моего визави в ТКГ Сергея Назарова, который помог в этом вопросе", - написала Страхова в фейсбуке.
По ее словам, импортный уголь – это антрацит из Ростовской области России.
Луганская ТЭС – единственный производитель электроэнергии в области. Она входит в структуру энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Станция может получать уголь только с территории РФ, поскольку железнодорожных подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. На их строительство, по подсчетам "Укрзализныци", нужно 10 млрд. гривен.



Теги: Россия, Донбасс, Счастье, уголь, ТЭС
 
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