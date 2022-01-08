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В Луганске ввели компенсацию на оплату проезда в общественном транспорте
"Горадминистрация" неподконтрольного Луганска приняла постановление "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты гражданам отдельных категорий, проживающим на территории ЛНР, на оплату проезда в пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси)".
Согласно документу, право на получение денежной выплаты на оплату проезда в пассажирском транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси), в пассажирском железнодорожном транспорте пригородного сообщения, в автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения в размере 300 руб. имеют:
- инвалиды войны;
- участники боевых действий (из числа тех, которым предоставлялось право на льготы в соответствии с действующим законодательством до дня начала применения порядка);
- участники войны;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, I категории;
- лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, II категории;
- дети из многодетных семей, кроме детей, не достигших возраста семи лет;
- жертвы политических репрессий на Украине (реабилитированные граждане, ставшие инвалидами вследствие репрессий или являющиеся пенсионерами);
- инвалиды I и II групп;
- дети-инвалиды, кроме детей, не достигших возраста семи лет;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, кроме детей, не достигших возраста семи лет.
Право на получение денежной выплаты на оплату проезда в пассажирском транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси) в размере 150 руб. имеют:
- не имеющие права на пенсию инвалиды III группы;
- инвалиды с детства III группы.
Для назначения денежной выплаты жители Луганска могут с 10 января обратиться по следующим адресам:
- Артемовский район, квартал Ленинского Комсомола, 11, телефон: (0642) 65 24 82;
- Жовтневый район, квартал Волкова, 30а, телефон: (0642) 41 32 26;
- Каменнобродский район, улица Карла Либкнехта, 9, телефон: (0642) 93 75 24;
- Ленинский район, улица Котельникова, 17, телефон: (0642) 58 53 90.
Теги: Донбасс, Луганск, компенсация, общественный транспорт
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