В Северодонецке "заминировали" несколько торговых центров

13.01.2022 14:00

Сегодня, 13 января, в полицию Северодонецка поступило анонимная информация о минировании торговых центров. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганщины.

"Правоохранители в срочном порядке развернули работу ситуационного центра, который возглавляет и.о. начальника ГУНП Виталий Тарасов. Личный состав ГУНП, территориальные подразделения подняты по тревоге, мобильные экипажи, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и бойцы спецподразделений вместе с работниками ГСЧС, СБУ и других силовых ведомств отрабатывают все объекты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

"Полиция обращается к гражданам с извинением в связи с доставкой временных неудобств при отработке торговых и других заведений инфраструктуры", — добавили в пресс-службе.

Известно, что проверки проходят в торговых центрах "Jazz" и "ЦУМ".