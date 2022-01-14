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В ОРЛО участника НВФ посадили в тюрьму за шпионаж в пользу Украины
14.01.2022 15:00
В "ЛНР" к 13 годам приговорили члена своего же НВФ, обвинив в "шпионаже". Об этом сообщили местные силовики.
Следствием якобы было установлено, что подсудимый, отбывая наказание в Мариуполе, был завербован сотрудниками управления исполнения наказаний МВД Украины, которые пообещали ему досрочное освобождение. Мужчина прибыл в ОРЛО, где поступил на военную службу в "Народную милицию".
"Проходя службу в различных воинских частях, он проводил фото- и видеосъемку объектов на позициях "ЛНР", фиксировал результаты обстрелов позиций Народной милиции со стороны ВСУ, собирал другие сведения, которые передавал иностранной разведке", — говорится в тексте обвинительного заключения.
Подсудимый свою вину не признал, не стал и раскаиваться.
Теги: Донбасс, суд, боевик, шпионаж, ОРЛО
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