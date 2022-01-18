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Архив - Луганская область

На Луганщине определили места для крещенских купаний

18.01.2022 15:00
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На Луганщине определили места для крещенских купаний

В ГУ ГСЧС Украины в Луганской области сообщили дату, время и официальный перечень водных объектов, на которых будут проходить мероприятия по случаю Крещения.
Северодонецкий район:
Северодонецк, о. Чистое, 19.01.2022
Северодонецк, с. Боровское, о. Церковное, 19.01.2022, 08:00-12:00
Кременная, г. Красная (р-н моста), 19.01.2022, 08:00-12:00
Рубежное, городской пляж (Набережная, 172), 19.01.2022, 08:00-12:00
Попасная, с. Камышеваха-1, сельский пруд, 19.01.2022, 08:00-12:00
Попасная, пруд Парковский, 19.01.2022, 08:00-12:00
Лисичанск, городской пруд в районе завода «Стекольный», 19.01.2022, 08:00-12:00
Золотое, ул. Футбольная, пруд шахты «Карбонит», 19.01.2022, 09:00-12:00
Тошковка-1, ул. Садовая, купальня Свято-Николаевского храма, 19.01.2022, 11:00-13:00
Счастьенский район:
Новоайдар, стихийный пляж в районе ул. Центральная, 19.01.2022, 09:30-10:30
Станица Луганская, ул. Чехова, 152, акваленд «Катрин», 19.01.2022, 07:00-10:00
Штормовое, пляж в районе ул. Центральная, 19.01.2022, 09:30-10:30
Денежниково, пляж в районе ул. Песчаная, 19.01.2022, 09:30-10:30
Старобельский район:
Белолуцк, ул. 8-го марта, р. Айдар (АК «Айдар»)
Белолуцкий с/с, с. Можняковка, р. Белая
Новопсковский с/с, с. Рыбянцево, ул. Шевченко, р. Айдар (купальня Панасова)
Шульгинский с/с, с. Байдовка, р. Айдар
Сватовский район:
Бабичево, центральный пляж водоема
Сватово, ул. П. Дябченко, р. Красная
Сватово, площадь Свободы, р. Красная
Белокуракино, водохранилище Наливное
Курячевка, зона отдыха на р. Белая
Шапаровка, зона отдыха на р. Козинка
Паньковка, зона отдыха на р. Козинка
Лозно-Александровка, р. Лозная.



Теги: Донбасс, Крещение, купание, водоем, ГСЧС
 
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