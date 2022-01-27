Представители Минобороны Латвии посетили Луганщину

27.01.2022 13:00

Сегодня Луганщину посетили представители Министерства обороны Латвийской республики, сообщает Восточный Вариант.

Делегация из Латвии побывала в Луганском областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии», а также передала гуманитарную помощь, которая будет отгружена в Станицу Луганскую.