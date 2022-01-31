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Архив - Луганская область

В оккупированном Луганске подорожал проезд в маршрутках «Минутка»

31.01.2022 12:00
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В оккупированном Луганске подорожал проезд в маршрутках «Минутка»

В Луганске в маршрутных такси «Минутка» подорожал проезд. Теперь за одну поездку приходится платить 45 рублей. Ранее было 35. Об этом пишет телеграм-канал «Журналистика со вкусом».
«Напомним, что этот вид транспорта курсирует по маршрутам маршрутам, где есть дефицит городского транспорта в виде маршрутных такси. К ним относятся Камброд (едет по маршруту 110), Александровск, Тельмана. Жители этих районов вынуждены ими пользоваться за не имением альтернативы», — пишет автор канала.



Теги: Донбасс, Луганск, подорожание, маршрутка, проезд
 
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