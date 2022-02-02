Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО снова ввели комендантский час

02.02.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО снова ввели комендантский час

Главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник принял решение о возобновлении действия комендантского часа с 1 февраля, сообщают местные СМИ.
Ранее действие режима сохранялось только на территории Кировска, Первомайска и Славяносербского района. В других регионах ОРЛО оно было приостановлено с 1 августа 2021 года.
Нарушение режима комендантского часа, который действует с 23:00 до 04:00, на один час и более влечет за собой административную ответственность.



Теги: Донбасс, комендантский час, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх