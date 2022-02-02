В ОРЛО снова ввели комендантский час

02.02.2022 11:00

Главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник принял решение о возобновлении действия комендантского часа с 1 февраля, сообщают местные СМИ.

Ранее действие режима сохранялось только на территории Кировска, Первомайска и Славяносербского района. В других регионах ОРЛО оно было приостановлено с 1 августа 2021 года.

Нарушение режима комендантского часа, который действует с 23:00 до 04:00, на один час и более влечет за собой административную ответственность.