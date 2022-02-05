В оккупированном Алчевске появилась сеть стандарта 4G

05.02.2022 15:00

Мобильная связь 4-го поколения, сеть LTE, стала доступна абонентам оккупированного Алчевска. Об этом сообщили в "Луганской телефонной компании".

Связь 4G пока работает в тестовом режиме. Протестировать её могут абоненты "Лугаком", пользующиеся тарифными планами "Оптимальный", "Оптимальный+" и "Всё включено".

"Обращаем внимание, что дополнительная плата за данную возможность взиматься не будет", - заявили в компании.