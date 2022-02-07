- На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ12:00
- На Донбассе два нарушения "тишины" за сутки08:00
- Два бойца ВСУ получили ранения на Донбассе09:00
- В оккупированном Алчевске появилась сеть стандарта 4G15:00
- Вторые сутки в ООС прошли без обстрелов09:00
- Кабмин втрое увеличил набор на подготовительные курсы для абитуриентов из ВОТ09:00
- На Донбассе сутки прошли без обстрелов08:00
- СБУ задержала на Луганщине боевика "ЛНР"09:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, без потерь у ВСУ08:00
- В ОРЛО снова ввели комендантский час11:00
На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ
Американские военные медики поделились опытом с украинскими коллегами. Учения прошли в Луганской области, сообщает "Дом".
Отрабатывали действия при массовых поражениях, а также моделировали различные ситуации в условиях боевых действий. На учениях разобрали, как действовать в случае массовых ранений, как сортировать людей и кому в первую очередь помогать, как использовать подручные средства, если закончились перевязочные материалы.
Американские инструкторы высоко оценили подготовку украинских военных.
"Очень приятно видеть в Украине армию, в которой так хорошо подготовлены медицинские работники. И когда я приехал сюда, начал говорить с медицинскими работниками, то сказал себе: ого, они действительно по-настоящему подготовлены. И в буквальном смысле то, что мы можем здесь делать, — просто продолжать их практическую подготовку, исходя из того, что они знают", — прокомментировал учения медик общественной организации "Здесь надежда" Скай Баркли.
Теги: США, Донбасс, учения, медики, ООС
- Над медиками в ДНР нависла угроза
- Впервые в истории: Китай примет участие в военных учениях США
- США перебросили в Британию бомбардировщики, способные нести ядерный боезаряд
- В Украину летит элитный спецназ США: названа причина внезапного решение Пентагона
- В КНДР прошли масштабные военные учения
- Военный эксперт рассказал о "белорусском" этапе агрессии РФ против Украины. ВИДЕО
- На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ12:00
- Донецкий ВУЗ-переселенец получил новую технику от США11:00
- На Донбассе два нарушения "тишины" за сутки08:00
- Два бойца ВСУ получили ранения на Донбассе09:00
- Боевики "ДНР" с беспилотника атаковали поселок под Мариуполем17:00
- В оккупированном Алчевске появилась сеть стандарта 4G15:00
- В прифронтовой Красногоровке нашли крупный схрон боеприпасов13:00
- Вторые сутки в ООС прошли без обстрелов09:00
- В Славянске определили место для строительства супермаркета "Эпицетр"15:00
- Жителям Торецкой громады предлагают ваучеры на лекарства и медицинские товары13:00
- На Луганщине американские инструкторы провели учения с медиками ВСУ12:00
- Донецкий ВУЗ-переселенец получил новую технику от США11:00
- В нескольких городах Германии прошли акции в поддержку Украины10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 февраля09:00
- На Донбассе два нарушения "тишины" за сутки08:00
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля17:00
- Россия пожаловалась на Украину в УЕФА за кричалки фанатов15:00
- Украина получила 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-1913:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля11:00
- В Украину прибыл восьмой самолет с оружием из США10:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- В Украине могут разрешить множественное гражданство17:00
- Услуги для ветеранов переходят в онлайн17:00
- Чемпионат Англии по футболу 2021/2022: обзор первой половины сезона18:00
- В ОРДО анонсировали новую услугу мобильного оператора «Феникс»
- Жителям Торецкой громады предлагают ваучеры на лекарства и медицинские товары
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля
- Боевики "ДНР" с беспилотника атаковали поселок под Мариуполем
- В Славянске определили место для строительства супермаркета "Эпицетр"
- В оккупированном Алчевске появилась сеть стандарта 4G
- YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "ЛДНР"
- В прифронтовой Красногоровке нашли крупный схрон боеприпасов
- Украина получила 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-19
- Россия пожаловалась на Украину в УЕФА за кричалки фанатов