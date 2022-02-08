На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»

08.02.2022 15:00

Сегодня утром в районе МАПП "Червонопартизанск" произошло ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим в ОРЛО из аннексированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ЛНР".

В сообщении сказано, что автобус "Севастополь-Луганск" в районе моста пытался объехать большегрузный автомобиль. При маневре съехал одной стороной с трассы на обочину. В транспортном средстве находились 24 пассажира, в том числе маленькие дети и 2 водителя.

Спасатели с помощью буксировочного троса на КАМАЗе вытащили автобус с людьми на безопасный участок дороги. После этого автобус продолжил беспрепятственное движение в сторону Луганска.