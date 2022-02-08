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На КПВВ между Россией и ОРЛО произошло ДТП с автобусом «Севастополь-Луганск»
08.02.2022 15:00
Сегодня утром в районе МАПП "Червонопартизанск" произошло ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим в ОРЛО из аннексированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ЛНР".
В сообщении сказано, что автобус "Севастополь-Луганск" в районе моста пытался объехать большегрузный автомобиль. При маневре съехал одной стороной с трассы на обочину. В транспортном средстве находились 24 пассажира, в том числе маленькие дети и 2 водителя.
Спасатели с помощью буксировочного троса на КАМАЗе вытащили автобус с людьми на безопасный участок дороги. После этого автобус продолжил беспрепятственное движение в сторону Луганска.
Теги: Донбасс, автобус, ДТП, ОРЛО
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