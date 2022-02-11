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Премьеры Украины и Литвы начали визит на Луганщину
11.02.2022 16:00
Премьер-министры Украины и Литвы Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните отправились в Луганскую область.
"Визиты наших международных партнеров на Восток Украины - это мощный сигнал поддержки нашего государства и каждого украинца", - написал Шмыгаль в Telegram.
Теги: Украина, Донбасс, премьер-министр, визит, Литва
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