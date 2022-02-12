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Глава Минздрава Ляшко побывал на КПВВ Станица Луганская
12.02.2022 17:00
Сегодня с рабочим визитом КПВВ Станица Луганская посетил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.
Основное внимание в ходе визита уделялось порядку пропуска лиц через линию разграничения во время действия карантинных ограничений.
Министр ознакомился с порядком осуществления контрольных операций при пересечении линии разграничения и инновациями, создающими комфортные, а главное безопасные, условия для путников в контрольном пункте въезда-выезда.
«Сейчас продолжается модернизация сервисной зоны на территории КПВВ, где планируется размещение пункта прививки, отделения банка, сотрудников пенсионного фонда, органов соцзащиты», — отметил Виктор Ляшко.
Теги: Минздрав, Станица Луганская, КПВВ, Ляшко
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