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В Станице Луганской произошел взрыв в кафе
13.02.2022 10:00
В Луганской области произошел взрыв в одном из кафе в поселке Станица Луганская. В результате инцидента пострадали 12 человек, сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 12 февраля.
"В 17:46 в кафе Мрия произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых восемь человек госпитализированы в больницу, четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.
Указано, что после взрыва начался пожар. Спасатели около 22:00 потушили огонь на площади 160 квадратных метров.
Теги: кафе, взрыв, Станица Луганская
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