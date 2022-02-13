В Станице Луганской произошел взрыв в кафе

13.02.2022 10:00

В Луганской области произошел взрыв в одном из кафе в поселке Станица Луганская. В результате инцидента пострадали 12 человек, сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 12 февраля.

"В 17:46 в кафе Мрия произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых восемь человек госпитализированы в больницу, четыре человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении", – говорится в сообщении.

Указано, что после взрыва начался пожар. Спасатели около 22:00 потушили огонь на площади 160 квадратных метров.