Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя

16.02.2022 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя

12 грузовых автомобилей международного гуманитарного конвоя прибыли в ОРЛО через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье-Луганск", который все еще остается закрытым для движения людей и транспорта. Об этом сообщило "Министерство иностранных дел ЛНР" в своем Telegram-канале.
В "ведомстве" уточнили, что "в состав международного гуманитарного груза, общий вес которого составил порядка 124,1 тонны, входят медицинские и гигиенические приборы и препараты, строительные материалы, а также детское питание, мебель и техника для детских медицинских учреждений".
Гуманитарный груз для жителей ОРЛО подготовили и доставили Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ); Всемирная организация здравоохранения; Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.



Теги: Донбасс, Счастье, гумконвой, КПВВ, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх