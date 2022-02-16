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В ОРЛО открыли КПВВ "Счастье" для международного гумконвоя
16.02.2022 15:30
12 грузовых автомобилей международного гуманитарного конвоя прибыли в ОРЛО через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье-Луганск", который все еще остается закрытым для движения людей и транспорта. Об этом сообщило "Министерство иностранных дел ЛНР" в своем Telegram-канале.
В "ведомстве" уточнили, что "в состав международного гуманитарного груза, общий вес которого составил порядка 124,1 тонны, входят медицинские и гигиенические приборы и препараты, строительные материалы, а также детское питание, мебель и техника для детских медицинских учреждений".
Гуманитарный груз для жителей ОРЛО подготовили и доставили Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ); Всемирная организация здравоохранения; Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Теги: Донбасс, Счастье, гумконвой, КПВВ, ОРЛО
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