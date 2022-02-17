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Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Врубовки в Луганской области
17.02.2022 13:00
Сегодня, 17 февраля, около 10:30 утра российские войска произвели обстрел пгт. Врубовка в Донецкой области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
В результате обстрела были повреждены окна в ОШ пгт. Врубовка. На момент обстрела в ОШ находились 30 учеников и 14 человек персонала. В настоящее время часть учащихся и работников школы находятся в подвальном помещении. Остальных учеников забрали родители.
Кроме того, в результате обстрела поврежден газопровод - без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.
Информации о пострадавших пока нет.
Теги: Донбасс, школа, газопровод, обстрел, НВФ
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