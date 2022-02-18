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Архив - Луганская область

Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской

18.02.2022 11:00
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Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской

Группа иностранных журналистов побывала в Станице Луганской, которую 17 февраля обстреляли российские вооруженные формирования. Журналисты смогли увидеть, откуда стреляли по детскому саду. Об этом в Facebook сообщил экс-замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Укринформ.
"В Офисе президента было немедленно принято решение собрать группу иностранных СМИ и срочно доставить их в Станицу Луганскую. Группа коммуникационщиков из МОУ, ООС, МИД, МВД за полтора часа собрала представителей иностранных СМИ", – отметил он.
Среди них были представители The New York Times, France 24, Deutsche Welle, CNN, Reuters, Associated Press, CBS News, Agence France-Presse, Радио Свобода.
Иностранных журналистов сопровождали полицейские и представители пресс-службы ООС.
"Они могли сами убедиться, кто и с какой стороны стрелял по украинским детям, а также покажут это сотням миллионов телезрителей и читателей по всему миру", – отметил Геращенко.



Теги: Донбасс, обстрел, детский сад , Станица Луганская, журналисты
 
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