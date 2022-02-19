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Пасечник запретил выезд из "ЛНР" мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

19.02.2022 09:00
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Пасечник запретил выезд из "ЛНР" мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим "указом" установил запрет на выезд за пределы ОРЛО мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
"Запретить выезд за пределы территории Луганской Народной Республики гражданам мужского пола возрастом от 18 до 55 лет", - говорится в тексте "документа".



Теги: запрет, мужчины, ОРЛО, Пасечник
 
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