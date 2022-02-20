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Архив - Луганская область

КПВВ "Счастье" закрыли из-за обстрелов

20.02.2022 08:30
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КПВВ "Счастье" закрыли из-за обстрелов

Ввиду обострения ситуации и опасности командующий ООС принял решение "по временному прекращению пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 8 часов 20 февраля 2022 года на период существования угрозы". Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Российско-оккупационные войска, не соблюдая договоренностей о прекращении огня, за прошедшие сутки 19.02.22 трижды из минометов и станковых противотанковых гранатометов прицельно обстреляли КПВВ "Счастье".
Командование Объединенных сил отмечает, что обстрел КПВВ "Счастье" является нарушением норм международного гуманитарного права.
Такие действия российско-оккупационных войск ставят под угрозу жизнь и здоровье как мирного населения, так и персонала, осуществляющего свою деятельность на КПВВ", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Счастье, закрытие, обстрелы, КПВВ
 
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