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Пасечник разрешил мобилизацию мужчин старше 55 лет
21.02.2022 10:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ" о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.
"Внести изменение в указ главы Луганской народной республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 "Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской народной республики", дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: "Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке", - говорится в "документе", опубликованном в понедельник.
"Указ" вступает в силу со дня подписания.
Теги: Донбасс, мобилизация, ОРЛО
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