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Архив - Луганская область

"Власти" Луганска отрицают прекращение работы общественного транспорта

21.02.2022 11:00
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"Власти" Луганска отрицают прекращение работы общественного транспорта

Оккупационная "администрация" Луганска опровергла распространяемую в соцсетях информацию о прекращении работы общественного транспорта с 21 февраля. Об этом сообщила пресс-служба "мэрии".
"Администрация Луганска информирует граждан о несоответствии действительности распространяющейся среди населения информации о прекращении работы городского пассажирского транспорта общего пользования с понедельника, 21 февраля", — говорится в сообщении.
В "администрации" добавили, что "городская инфраструктура и системы жизнеобеспечения города Луганска функционируют в штатном режиме".



Теги: Донбасс, Луганск, общественный транспорт
 
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