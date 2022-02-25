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Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины
25.02.2022 15:00
Эвакуационный поезд будет отправлен из Лисичанска в 20.30 в направлении западных областей Украины. Остановка Рубежное в 21.30. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.
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ВАЖНО - ПРИБЫТЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ! Возможны изменения, следите.
Теги: Лисичанск, поезд, Укрзализниця, эвакуация
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