Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины

25.02.2022 15:00

Эвакуационный поезд будет отправлен из Лисичанска в 20.30 в направлении западных областей Украины. Остановка Рубежное в 21.30. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай.

В ГОРОДЕ СВАТОВО ОСТАНОВКИ НЕ БУДЕТ.

Желающие могут воспользоваться возможностью выезда без билета!

ВАЖНО - ПРИБЫТЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ! Возможны изменения, следите.