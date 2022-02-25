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Архив - Луганская область

Укрзализныця продолжает вывозить жителей Луганщины спецпоездами

25.02.2022 09:00
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Укрзализныця продолжает вывозить жителей Луганщины спецпоездами

По информации УЗ поезда, которые ходят в Луганскую область не отменены, однако будут задержки, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Время надо уточнять на станциях. И несколько изменены маршруты.
Начальники поездов предупреждены о необходимости посадки людей по требованию.
Вчера из Луганщины спецпоездами эвакуированы более трех тысяч человек.
В 8:30 ожидается прибытие ужгородского поезда до станции Попасная и последующим движением Луганщиной (Лисичанск, Сватово и другие станции).
Также отправление из Лисичанска 16-17 час. Точное время будет сообщено дополнительно. Остановки Рубежное и Сватово.
Желающие могут воспользоваться возможностью выезда хоть с билетом, хоть без билета!


 
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