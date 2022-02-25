Главная / Новости / Луганская область / Укрзализныця продолжает вывозить жителей Луганщины спецпоездами
Последние новости раздела
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину11:00
- На Луганщине сообщили о задержке поезда для эвакуации населения09:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины15:00
- Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей12:00
- Укрзализныця продолжает вывозить жителей Луганщины спецпоездами09:00
- Ситуация в зоне ООС: за Счастье и Станицу Луганскую идут тяжелые бои16:00
- Укрзализныця запланировала эвакуационные рейсы из прифронтовых районов12:00
- На Донбассе полностью или частично обесточены 13 населенных пунктов16:00
- Сутки в ООС: 96 обстрелов, один военный погиб, шестеро ранены10:00
Укрзализныця продолжает вывозить жителей Луганщины спецпоездами
25.02.2022 09:00
По информации УЗ поезда, которые ходят в Луганскую область не отменены, однако будут задержки, сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Время надо уточнять на станциях. И несколько изменены маршруты.
Начальники поездов предупреждены о необходимости посадки людей по требованию.
Вчера из Луганщины спецпоездами эвакуированы более трех тысяч человек.
В 8:30 ожидается прибытие ужгородского поезда до станции Попасная и последующим движением Луганщиной (Лисичанск, Сватово и другие станции).
Также отправление из Лисичанска 16-17 час. Точное время будет сообщено дополнительно. Остановки Рубежное и Сватово.
Желающие могут воспользоваться возможностью выезда хоть с билетом, хоть без билета!
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину11:00
- На Луганщине сообщили о задержке поезда для эвакуации населения09:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины15:00
- Мэр Мариуполе сообщил о боях возле города13:00
- Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей12:00
- На Донетчине отменен ряд пригородных поездов11:00
- Укрзализныця продолжает вывозить жителей Луганщины спецпоездами09:00
- Ситуация в зоне ООС: за Счастье и Станицу Луганскую идут тяжелые бои16:00
- СБУ запустила чат-бот для сообщений о передвижении российской техники и ДРГ17:00
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел15:00
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку14:00
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения12:00
- Названо новое время прибытия эвакуационного поезда на Луганщину11:00
- Ситуация с российским вторжением на утро 26 февраля10:00
- На Луганщине сообщили о задержке поезда для эвакуации населения09:00
- "єПідтримку" можно использовать для помощи армии17:00
- Изменено время отправления эвакуационного поезда с Луганщины15:00
- Мэр Мариуполе сообщил о боях возле города13:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Мэр Мариуполе сообщил о боях возле города
- "єПідтримку" можно использовать для помощи армии
- Россия напала на Украину
- Обстановка в городах Донетчины на линии соприкосновения
- Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой"
- Минобороны обратилось с просьбой к жителям малых городов и сел
- Войска РФ захватили Станицу Луганскую, Крымское и Марковку
- Войска РФ обстреляли "Градами" автобусы, направлявшиеся в Счастье для эвакуации жителей
- Ситуация в зоне ООС: за Счастье и Станицу Луганскую идут тяжелые бои
- В офисе президента сообщили о ситуации на фронте